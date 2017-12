Nektet skyld for å ha drept bror

NTB Innenriks

Da rettssaken startet i Dalane tingrett mandag, nektet mannen straffskyld og sa han handlet i nødverge da han natt til 15. oktober i fjor stakk broren med en kniv slik at han døde, skriver Stavanger Aftenblad.

Den tre år eldre mannen var på besøk hos boren den aktuelle kvelden. De hadde vært på en fest sammen og skal ha vært ganske beruset. Vel tilbake oppsto det en krangel mellom dem, og det skal ha foranlediget knivstikkingen.

Den tiltalte har i avhør forklart at storebroren gikk til angrep, og at han måtte forsvare seg.

Et par på vei fra en fest fant den skadde mannen ved et hus langs fylkesvei 44 i Hellvik. Livreddende førstehjelp ble satt i gang, men ambulansepersonell slo fast at livet ikke sto til å redde. Dagen etter ble den nå tiltalte broren pågrepet og siktet.

Det er satt av seks dager til behandlingen av saken i tingretten.

(©NTB)