KrF-støtte fjernet femårsgrensen for pleiepenger 

NTB Innenriks

Ordningen gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn. Regjeringen ønsker i utgangspunktet at utbetalingene skal stanses etter fem år, men tidligere har SV fått støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til et forslag om å fjerne denne grensen.

KrF fremmet mandag et eget forslag for Stortinget, som innebærer at grensen skal bort, men ikke gjennom direkte lovendringer nå. KrF-forslaget ble vedtatt, takket være subsidiær støtte fra de rødgrønne partiene.

– Stortinget vedtok at femårsregelen skal bort, og at det skal utredes at foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter, skal kunne få en form for pleiepenger, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NTB etter voteringen sent mandag kveld.

Slår inn om fem år

Stortinget vedtok samtidig at det skal legges fram en sak for Stortinget i løpet av 2018.

– Vi har vært opptatt av at man skal gjøre dette på en grundig og god måte. Stortinget vedtar ikke lovendringer gjennom representantforslag, sier Ropstad, med henvisning til flere forslag som tok til orde for å endre ordningen umiddelbart.

– Så lenge det ikke er en regel som slår inn for foreldre før om fem år, bør vi bruke noen måneder til, slik at vi får en skikkelig forberedt sak til Stortinget, fremholder KrF-politikeren.

Han viser til at ny ordning først trådte i kraft i oktober, og at familiene vil bli rammet først om tidligst 2,5 år.

Nina Bakkefjord er en av aksjonistene som har kjempet for å få bort tidsbegrensningen. Hun er skuffet over KrFs løsning.

– Dette skulle ha vært en jubeldag. KrF burde kunne støtte forslaget fra SV om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepenger for syke barn. Det ville avgjort saken i dag, sier hun til VG.

SV: – Viktig

Gjennom budsjettforliket med regjeringen fikk KrF gjennomslag for at pleiepengene likevel ikke blir redusert fra 100 prosent til 66 prosent av lønn etter ett år, slik regjeringen foreslo. I tillegg sørget KrF for at aldersbegrensningen på 18 år ikke skal gjelde for barn med psykisk utviklingshemming.

– Jeg er veldig glad for at KrF i dag er med på å sikre flertall for å fjerne femårsregelen. Men jeg hadde håpet vi skulle bli ferdige i dag, gjennom å endre loven. Så langt vil ikke KrF være med nå, men vi får til et vedtak som pålegger Erna Solberg å rydde opp i problemene hun har insistert på å lage. Det er viktig, sier SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski.

Frp: – Uansvarlig å ikke utrede

Det er Frps Atle Simonsen som er saksordfører for pleiepengesaken i Stortinget. Han mener at forslaget om å fjerne femårsgrensen kan ha såpass omfattende konsekvenser at det vil være uansvarlig å innføre det uten at det blir utredet først.

– Vi er villig til å se på endringer av ordningen, men da må vi vite hva vi sier ja til. Vi vet ikke i dag hva slags konsekvenser dette vil få for likestilling, integrering, barnets beste på kort og lengre sikt, trygdeeksport til utenlandske borgere og arbeidslinjen, sier Simonsen.

Han mener at forslaget kan ha en kostnad på opp mot ni milliarder kroner.

