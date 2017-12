Høyesterett sier nei til erstatning for tapte prostitusjonsinntekter

NTB Innenriks

Saken Høyesterett nå har avgjort, startet med et grovt ran og medvirkning til grovt ran av sju prostituerte i Oslo. Fire menn ble i februar dømt for forholdet, og de fornærmede har fremmet krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, skriver Rett24.

Borgarting lagmannsrett bestemte da at mennene måtte betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene, ettersom de i en periode etter ranet ikke kunne utøve sin virksomhet.

Lagmannsretten kom til at kravet var erstatningsrettslig vernet, men flertallet i Høyesterett er altså kommet til motsatt konklusjon.

To av de fire mennene ble dømt til tre og et halvt års fengsel for ranene, de to andre til henholdsvis sju og to og et halvt års fengsel.

