DN: Rundt 100 mulige kjøpere av Norske Skogs fabrikker

De internasjonale investeringsbankene Citibank og Evercore er allerede i full gang med å forberede konkurssalget, får avisen bekreftet fra flere uavhengige kilder.

– Så vidt jeg skjønner er disse prosessene på skinner, men det er uavklart hvor lang tid det vil ta å få fullbyrdet dem, sier styreleder og Norske Skogs største eier, Christen Sveaas, til avisen.

Det er Citybank som skal gjennomføre en auksjon for å selge unna konsernets sju fabrikker dersom Norske Skog slås konkurs. Citybank får bistand til dette arbeidet av Evercore, og ifølge avisen har Evercore allerede identifisert rundt 100 mulige kjøpere av papirfabrikkene.

Målet er at konkurssalget skal komme raskt i gang når den først er et faktum, og ifølge DNs kilder kan en konkursbeslutning være nært forestående. Sveaas har ingen betenkeligheter med at denne prosessen drives fremover selv om selskapet ennå ikke har meldt oppbud.

– Ja, selvfølgelig. Alle stakeholders er innforstått med situasjonen. Styrets plikt er å undersøke absolutt alle tenkelige alternativer før oppbud eventuelt skal besluttes, sier Christen Sveaas.

Etter at långiverne i Norske Skog i flere uker hadde forsøkt å bli enige om en refinansieringsløsning for å redde papirkonsernet fra konkurs, kastet investor Kjell Inge Røkke seg for tre uker siden inn i kampen om fabrikkene. Det Røkke-kontrollerte investeringsselskapet Aker samarbeider med en av Norske Skogs største långivere, investeringsfondet Oceanwood, om å framtvinge en konkurs.

Styret uttalte da at det mest sannsynlig går mot en konkurs for selskapet. Det samme gjentok Sveaas forrige uke.

