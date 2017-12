NTB Innenriks

– Det er full overtenning, og brannen er ikke slukket. Det er to personer registrert på adressen. Det er gjort rede for én – sannsynligvis er person nummer to ikke i boligen, men det er ikke verifisert, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Boligen ligger midt i trehusbebyggelsen i bydelen Storhaug i Stavanger.

– Det er vindstille på stedet, men flere av nabohusene blir evakuert, bekrefter Jensen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 5.03.

