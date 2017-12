Artister forent mot atomvåpen

NTB Innenriks

Artistene som skal på scenen under årets festforestilling til ære for Nobels fredspris og årets vinner ICAN var skjønt enige og begeistret over årets mottaker av den prestisjefylte prisen.

Størrelser som John Legend og Zara Larsson skal sammen med Lukas Graham og norske Sigrid skal sammen med kveldens konferansier, skuespiller David Oyelowo, gjøre krus på årets pris. Sistnevnte benyttet også pressekonferansen i forkant av konserten til å framheve kjønnsbalansen i ICAN.

– Noe av det jeg er mest fornøyd med årets prisvinner er at det er til en bevegelse som er ledet av kvinner, sa Oyelowo, og fortsatte:

– Det har vært et frustrerende, oppmuntrende, inspirerende og pinlig år så langt, når vi ser på kvinnelig myndiggjøring, men å avslutte året med dette og med Beatrice og Setsuko i front, føles perfekt.

– Musikk er en fabelaktig måte å spre fredsbudskapet på, sa sekretær Olav Njølstad i Nobelinstituttet før han ga ordet til artistene.

Danske Lukas Graham fulgte opp:

– Musikk bringer folk sammen uavhengig av hvilke meninger de har. Det gjør oss mulig å være sammen uten å være sinte på hverandre, sa han.

John Legend skal bruke et piano som ble reddet ut av ruinene etter atombombesprengingen i Hiroshima under andre verdenskrig, når han opptrer.

– Det er flott lyd i dette pianoet, og det blir spesielt å spille på det, sier Legend.

