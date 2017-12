Arbeiderpartiet vil ha lovendring etter Kristin-saken

NTB Innenriks

– Kristins foreldre har opplevd stor urett, over mange år. De har kjempet en lang og vond kamp for å få oppklart drapet på datteren. Saken ble gjenopptatt, og først etter 17 år ble drapet oppklart. De fikk så tilkjent erstatning av domstolen, penger som de ikke vil få utbetalt, med mindre vi politikere nå endrer regelverket, sier leder av justiskomiteen Lene Vågslid (Ap).

Hun fremmer mandag et forslag for Stortinget om at man legger tidspunktet for domfellelse til grunn, i stedet for tidspunktet for voldshandlingen, når man skal vurdere voldsoffererstatning i gjenopptakelsessaker. Endringene vil få tilbakevirkende kraft.

Vågslid sier at hun har stor forventning til å kunne få gjennomslag i saken. Hun viser til at kravet foreldrene til Kristin Juel Johannessen har fått tilkjent i retten kun er teoretisk om ikke reglene endres.

– Det at de har fått avslag på sin søknad om voldsoffererstatning, og dermed ikke har en reell mulighet til å få realisert kravet sitt opprører meg. Det er sterkt urimelig, sier hun.

