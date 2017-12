60 Venstre-medlemmer har meldt seg ut siden lørdag

NTB Innenriks

At partiet nå åpner for å gå i regjering med Fremskrittspartiet (Frp) faller mange av medlemmene tungt for brystet. 60 medlemmer har til nå meldt seg ut i protest, melder NRK. Samtidig har 20 meldt seg inn. Partiet ligger på rundt 8.000 medlemmer, ifølge Wikipedia.

Blant dem som har meldt seg ut, er tidligere Grimstad-ordfører, statssekretær og generalsekretær i partiet, Hans Antonsen, skriver Agderposten.

Nestleder i Finnmark Venstre, Carina Borch Abrahamsen, er neste medlem som vil melde seg ut av partiet.

– Min grense er her. Når Venstre velger å gå denne veien, kan ikke jeg være med videre, sier hun til NRK.

Abrahamsen forteller at det i utgangspunktet har vært vanskelig for henne at Venstre har vært et støtteparti for en regjering med Frp. Hun trodde på en kursendring i partiet, men sier den ikke har kommet.

– Det har heller gått motsatt vei. Dette er noe jeg tok opp på det siste landsmøtet i mars. Når Venstre nå åpner for å gå inn i en regjering med Frp, et parti som står veldig langt borte fra politikken til Venstre, da må jeg ta konsekvensen av det, sier hun.

Også leder for Hammerfest Venstre, Arve Paulsen, bekrefter at han vil melde seg ut.

– Vi håper våre medlemmer venter og ser hva det er mulig å få til av Venstre-politikk. Vi lover at vi skal stå på for Venstres verdier og satse på skolen, ta vare på naturen og skape flere arbeidsplasser i hele landet, skriver kommunikasjonssjef i Venstre Steinar Haugsvær i en sms til NRK om utmeldingene.

Carina Borch Abrahamsen tror flere kommer til å melde seg ut.

– Det er nok mange som genuint har trodd på at Venstre ikke skulle gå for dette alternativet, sier hun.

