43-åring fra Arendal døde i ulykke på borerigg

Det bekrefter politiet mandag. Sørvest politidistrikt, ved Nordsjø- og miljøseksjonen, etterforsker saken.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase, men er nå i ferd med å gjennomføre avhør og foreta tekniske undersøkelser om bord, sier politiadvokat Lars Fredrik Bråten.

Maersk Interceptor borer for tiden brønner på Tambarfeltet for Aker BP. Den omkomme, som var ansatt i Maersk Drilling, falt i sjøen under vedlikeholdsarbeid på riggen. Vedkommende ble hentet opp av sjøen av et stand by-fartøy og brakt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med helikopter.

