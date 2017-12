Skadd kvinne funnet i veikanten i Østfold

NTB Innenriks

Det ble først opplyst at hun var hardt skadd, men sent lørdag kveld meldte politiet at skadene hennes er nedjustert fra alvorlig til moderat.

Nødetatene rykket ut til Strømfossveien i Rakkestad lørdag kveld. Politiet meldte at en person var funnet hardt skadd i veikanten. Kvinnen ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo.

– Vi antar at kvinnen er påkjørt, men vi venter på å få kriminalteknikere til stedet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet ber om tips dersom noen har sett mennesker eller kjøretøy i området rundt Strømfossveien mellom klokka 18.30 og 19.20.

Rundt midnatt arbeidet politiet fortsatt på stedet. De opplyser at veien fortsatt vil være sperret en stund til.

