Siktet 26-åring løslatt etter Torp-aksjonen

– Vi etterforsker saken videre, sier politiadvokat Magnar Pedersen til NRK.

Han opplyser at det er for tidlig å si om politiet kommer til å ilegge 26-åringen en bot, eller om de kommer til å gå inn for at han blir tiltalt. Det kan også komme et erstatningskrav fordi det ble brukt store ressurser under politiaksjonen på Torp flyplass fredag ettermiddag og kveld.

Oslo-mannen, som er norsk statsborger, ble pågrepet fredag kveld, og han er siktet for falsk forklaring. Motivet hans er foreløpig ukjent.

Siktedes forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier til Sandefjords Blad at han har bedt om en prejudisiell observasjon av 26-åringen før det tas endelig stilling til straffskyld.

– Hvis vilkårene for straff er til stede, erkjenner han straffskyld, sier forsvareren.

En prejudisiell observasjon er en foreløpig psykiatrisk undersøkelse som bidrar til å avgjøre om den siktede er tilregnelig eller ikke.

– Det er observasjoner han har gjengitt som ikke stemmer med virkeligheten. Politiet fant grunn til å ta det han forklarte alvorlig, og da det viste seg at det ikke var riktig, ble han siktet, utdyper Meling.

Meling sier at det er noe mannen har forklart som utløste aksjonen. Mannen fikk endret status fra vitne til siktet i løpet av avhør fredag kveld.

