Jagland trekker seg ikke fra Nobelkomiteen

– Jeg er valgt av Stortinget, og det er dette Stortingets oppgaver går ut på, sier den tidligere statsministeren til VG.

I kjølvannet av at Carl I. Hagen forgjeves forsøkte å bli medlem av Nobelkomiteen, har flere, med Frp og Venstres Abid Raja i spissen, ment at Arbeiderpartiet bør se på om det er klokt at Jagland fortsetter.

Jagland, som var leder av komiteen fra 2009 til 2014, er valgt ut 2020. Han sier at han ikke er i tvil om at han besitter den nødvendige uavhengigheten som skal til for å diskutere kandidater og utnevne mottakere av Nobels fredspris.

– Jeg har i Europarådets ministerkomité to ganger avlagt ed på at jeg skal opptre uavhengig ut fra regjeringer og utenforstående interesser. Jeg har kun ett mandat, og det er å beskytte menneskers rettigheter, sier Jagland.

