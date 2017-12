Fredsprisvinnerne hyllet med fakkeltog og bankett

NTB Innenriks

I overkant av 2.000 personer trosset desemberkulden for å hylle ICANs arbeid mot atomvåpen med bannere hvor det blant annet sto: «Norway must sign UN nuclear ban».

«I can, we did and we keep going», ble det ropt i kor på oppfordring fra Rebecca Johnson, lederen for ICAN International, under en av de mange appellene om å få verdens ledere til å kvitte seg med alle atomvåpnene i verden.

Feiringen av prisvinnerne startet på Jernbanetorget med musikk og politiske appeller, før fakkeltoget beveget seg i sikksakk forbi terrorsperringene oppover Karl Johans gate til Grand Hotel.

Overlevende fra Hiroshima og Nagasaki var til stede, og den gode gamle button-vogna til nå avdøde Ole Kopreitan var svært populær.

«Yes, I can»

Styreleder Stine Rødmyr i Nei til Atomvåpen forteller at de har opplevd økt interesse i år.

– Vi har fått et nytt medlem hver dag i år, sier hun til NTB.

Rødmyr var også til stede da ICAN mottok fredsprisen i Oslo rådhus tidligere søndag.

– Fihn holdt en sjeldent sterk politisk tale, sier hun.

Det brøt ut full jubel da Fihn og Thurlow kom ut på balkongen på Grand Hotel klokken 19 for å motta hyllesten fra deltakerne i fakkeltoget.

Folk viftet med faklene og ropte «Yes, I can» og sang «We shall overcome».

Nobelprismottakerne gikk etter hvert inn og videre til den storstilte fredsprisbanketten. På menyen sto blant annet kongekrabbe og rype, indrefilet av hjort og brunostterte fra Heimdal.

Atomvåpen-overlevende

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen ble tildelt fredsprisen i Oslo rådhus tidligere søndag. Der fikk paraplyorganisasjonens leder Fihn og Thurlow overrakt diplom og Nobel-medaljen i gull.

Det har vært en travel dag for 85 år gamle Thurlow, som siden 2007 har vært en viktig figur i ICANs kamp mot atomvåpen. Hun var 13 år gammel da hun overlevde atombomben som ble sluppet over Hiroshima og utslettet hjembyen hennes.

Dagen startet med Redd Barnas fredsprisfest, og noe senere ble Fihn mottatt i audiens på Slottet. Deretter gikk veien videre til rådhuset for fredsprisseremonien før det var klart for bankett på Grand Hotel.

