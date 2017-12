Solberg: – Problemene forsvinner ikke selv om Venstre går i regjering

NTB Innenriks

Statsministeren uttrykte stor glede over Venstres ja til å gå i regjeringsforhandlinger, da hun lørdag kveld møtte pressen i regjeringens representasjonsbolig etter Venstres avgjørelse tidligere samme kveld.

– Dette er et historisk steg for Venstre, og etter de intensive samtalene og sonderingene vi har hatt, er jeg glad for avgjørelsen, uttalte Solberg.

Flyktninger og grønt skifte

Statsministeren erkjenner samtidig at sakene som har utfordret og truet samarbeidet på borgerlig side gjennom de siste fire og et halvt årene, fortsatt vil være der uansett om Venstre velger å gå inn i regjering.

– Dette handler om kjente saker som flyktningpolitikken, det grønne skiftet og finansieringen av omleggingen til et lavutslippssamfunn. Det er klart at de sakene forsvinner jo ikke, selv om vi nå går inn i forhandlinger om regjeringsplattform, fastslo Solberg.

– Men vi har tidligere klart å finne balansepunkt i disse sakene etter tøffe forhandlinger, påminnet hun.

Solberg mener erfaringene med den borgerlige samarbeidsavtalen i forrige stortingsperiode, viste at det var mulig å komme fram til mye god politikk – og særlig med Venstre.

– I forrige periode hadde vi mulighet til å veksle med hvem vi inngikk flertall med, og da inngikk vi veldig mange gode kompromisser med Venstre, påpekte hun.

Solberg mener Venstre, Høyre og Frp har en felles retning som vil gjøre det mulig få til et samarbeid, og ramset blant annet opp et felles ønske om å satse på kunnskap og kompetanse, samt et sammenfallende syn på omstilling og modernisering, inkludert reformer av offentlig sektor.

– Men jeg vil understreke at vi skal inn i helt reelle forhandlinger om ny regjeringsplattform, og man kan aldri være hundre prosent sikker på at man er enig om at man har funnet de gode løsningene, sa Solberg.

Forhandler på nyåret

Solberg mener den største gevinsten Venstre vil få ved å gå inn i regjering er mer synlighet for partiets seire.

– KrF og Venstres erkjennelse gjennom valgkampen var at de hadde fått gjennom mye god politikk, men ikke fikk eierskapet til det, påpekte hun, og la til at det aller viktigste gjennomslaget ville Venstre få ved å være med på alle dag-til-dag-avgjørelsene.

Forhandlingene om ny felles regjeringsplattform starter på nyåret. Solberg fortalte muntert at «den faste melodien» en tid fremover nå vil være at «ingenting er klart, før alt er klart».

– Slik er det når man går inn i forhandlinger om regjeringsplattform, da henger alt sammen med alt, sa hun.

