Ordførerne i Hiroshima og Nagasaki overrakte fredsfrø til Oslo

En delegasjon på om lag 20 overlevende fra bombingen deltok i fredsfrøseremonien som fant sted i Botanisk hage i Oslo lørdag ettermiddag.

Nagasakis ordfører Tomihisa Taue og Hiroshimas ordfører Kazumi Matsui overrakte frøene. Sammen med Oslo byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, plantet de frøene i krukker.

Seremonien fant sted i forbindelse med årets fredsprisutdeling. Prisen tildeles organisasjonen ICAN, som er et internasjonalt samarbeid for forbud mot atomvåpen.

6. august 1945 slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay uranbomben Little Boy over Hiroshima i Japan. Tre dager senere falt plutoniumsbomben Fat Man over Nagasaki. Denne bomben var kraftigere enn den første, men på grunn av geografien i området forårsaket den mindre ødeleggelse.

De eksakte dødstallene som følge av de to atombombene er ikke kjent. Det anslås at rundt 160.000 personer døde i Hiroshima. I Nagasaki anslås det at 50.000 til 80.000 døde totalt. Verken før eller siden har atomvåpen vært brukt i krig.

Fredsprisseremonien finner sted søndag 10. desember.

