Mann dømt til fengsel for vold og mishandling

NTB Innenriks

Den første voldshendelsen fant sted våren 2013. Ifølge dommen grep mannen hardt om halsen på fornærmede slik at det ble vanskelig for henne å puste. Han kastet henne ned i sengen på soverommet og slo henne over munnen med oversiden av hånden, melder NRK.

Retten finner det bevist at mannen etter denne hendelsen jevnlig utførte vold mot kona.

Videre beskrives situasjoner der kvinnen ble kastet i veggen, spyttet i ansiktet og fortalt at «i dag skal en av oss dø». Den dømte skal også ha tatt en brødkniv og holdt den mot strupen hennes. I tillegg skal han ha sparket henne i begge leggene.

Retten vektlegger at kvinnen i fire år har levd i frykt for å bli utsatt for mer vold.

Kvinnen og den dømte mannen har to barn sammen. Kvinnen har også et barn fra et tidligere forhold. Retten finner det bevist at parets to barn har vært vitner til vold, og at kvinnens barn har sett blåmerker på moren. Ifølge retten er det tydelig at parets to barn har endret atferd som følge av volden de har vært vitne til.

Mannen dømmes i tillegg til å betale kvinnen 120.000 kroner i erstatning, samt 190.000 kroner totalt i erstatning til hennes tre barn. Han har også fått forbud mot å kontakte de fire involverte.

Det er uvisst om dommen ankes.

(©NTB)