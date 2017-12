Kilder til VG: Venstre vil gå i regjeringsforhandlinger

NTB Innenriks

Kilder VG har snakket med sier Venstre har bestemt seg for å fortsette samtalene med Høyre og Fremskrittspartiet. Målet er ifølge avisa å få en regjeringsplattform som er så god at partiet vil gå inn i regjeringen, men de vil ikke garantere at de går inn i regjering.

Etter det NTB erfarer vil Venstres partileder, Trine Skei Grande, presentere konklusjonen klokken 18.30.

Venstres landsstyremøte startet klokken 11, og det var på forhånd knyttet stor spenning til partiledelsens konklusjon etter sonderingene som har pågått i høst mellom Venstre og regjeringspartiene.

Lørdag kveld er det dermed ventet svar på spørsmålet om Venstre skal innlede formelle regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Alternativet er å fortsette som samarbeidsparti – med eller uten en samarbeidsavtale.

Under lørdagens møte skulle landsstyret ta stilling til om Venstre skal gå videre til reelle regjeringsforhandlinger, noe som i praksis betyr å si ja til å gå i regjering.

Statsminister Erna Solberg vil orientere pressen senere lørdag kveld etter hva VG får opplyst, etter Venstres avgjørelse om regjeringssamarbeid.

(©NTB)