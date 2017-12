24-åring dømt for å ha snikfilmet to jenter

NTB Innenriks

24-åringen filmet de to jentene, uten at de visste det, mens de hadde sex på baderommet på en fest 1. juledag i fjor. Etterpå la han ut filmen på en lukket Messenger-gruppe. Da jentene oppdaget at filmen var lagt ut på nett, ba de 24-åringen om å fjerne den. Det gjorde han ikke.

Aust-Agder tingrett la til grunn at tiltalte var klar over at det var film med seksualisert innhold som ble tatt opp, og som ble lagt ut på nett, og har idømt 24-åringen 75 dagers fengsel, skriver Fædrelandsvennen.

24-åringens handling blir i dommen beskrevet som en alvorlig integritetskrenkelse. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at den ene jenta er mindreårig. I tillegg til fengselsstraffen er 24-åringen dømt til å betale 25.000 kroner i erstatning til den yngste jenta og 10.000 kroner til den eldste jenta. Han må også betale 3.000 kroner i sakskostnader.

(©NTB)