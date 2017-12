Væpnet politiaksjon på Torp flyplass – bombegruppa på vei

NTB Innenriks

Politiet er tilbakeholdne med å si hva som er årsaken til at et stort oppbud av politifolk, ambulanser og brannvesen ble satt inn på Torp flyplass ved Sandefjord fredag ettermiddag. Politiet bekrefter at det er en pågående situasjon, men at flyplassen er i normal drift.

Alt av politifolk i Vestfold har fått beskjed om å bli på jobben inntil videre, melder Tønsbergs Blad.

– Det er mange som skulle gått fra jobb nå. Vi holder tilbake ressurser, men jeg kan ikke gå inn på noe tall. Det er ikke helt uvanlig at vi gjør det, sier kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i politiet til avisen.

Skarpskyttere og bombegruppe

Sikkerheten var merkbart skjerpet fredag ettermiddag, med væpnet politi som holdt vakt ved alle inn- og utganger, melder NRK og Tønsbergs Blad. Skarpskyttere var også observert på tak rundt flyplassen. I tillegg er bombegruppa fra Oslo-politiet utkalt og var ved 17-tiden på vei mot flyplassen, ifølge VG.

– Politiet har mottatt informasjon som tilsier at politiet ønsker tilstedeværelse på Torp lufthavn Sandefjord i ettermiddag, skrev Sørøst politidistrikt i sin første pressemelding om aksjonen.

Videre understreket de at det ikke er snakk om noen konkret trussel mot flyplassen, og at Torp lufthavn derfor er i vanlig drift.

Vitne i avhør

I en senere pressemelding utdypet politiet at aksjonen er basert på informasjon de mottok fredag formiddag.

–Det var informasjon som har gjort det nødvendig å gjennomføre forebyggende tiltak ved lufthavnen. Politiet arbeider nå med å verifisere denne informasjonen gjennom vitneavhør, heter det.

Politistasjonssjef Brian Jacobsen forteller til VG at de har fått tak i et vitne som de håper kan komme med mer informasjon.

– Vi håper vitnet kan gi oss de avklaringer vi trenger for å ta beslutninger om hva vi skal gjøre videre, sier han.

Mulig pågripelse

Et vitne forteller til Sandefjords Blad at det skal ha vært flere polititjenestemenn på togstasjonen på Torp fredag ettermiddag. Disse skal ifølge vitnet ha tatt med seg en mann ut av toget klokken 15.12.

Jacobsen kan foreløpig ikke bekrefte dette.

–Det har jeg ikke noen kommentar til nå. Det må jeg undersøke rett og slett, sier han til Dagbladet.

Til NRK sier han at politiet opprettholder aksjonen til de får avklart den aktuelle situasjonen.

– Vaktholdet vil vare til vi har fått avklart dette. Informasjonen er ikke så dramatisk at vi ønsker å stenge flyplassen, sier Jacobsen.

(©NTB)