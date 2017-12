Tysk lasteskip dratt av grunn i Oslofjorden

NTB Innenriks

Grunnstøtingen skjedde like ved fyret Storegrunnen litt nord for Askholmene ved Drøbak i Akershus ved sjutiden fredag morgen Kystverket opplyser til NTB at det ikke er meldt om vanninntrengning eller oljesøl rundt skipet. Ingen ble heller skadd i grunnstøtingen.

Flere forsøk på å dra skipet av grunnen mislyktes, og en stund så det ut som om man ville vente til høyvann fredag kveld for å prøve på nytt. Fredag ettermiddag lyktes det imidlertid å trekke skipet av grunnen, etter at slepebåten John fra Horten fikk hjelp av slepebåten Bruse fra Oslo.

Ved 15-tiden fredag ettermiddag var det tyske skipet på vei inn til Oslo med assistanse fra Bruse. Det er ikke klart om grunnstøtingen skyldes motorproblemer eller manøvreringssvikt.

Ocean Voyager er på 9.231 tonn dødvekt, 107 meter langt og var på vei fra Cádiz i Spania til Oslo da det gikk på grunn. Skipet het tidligere Bremer Fortuna.

