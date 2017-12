Store styrker leter etter savnet befalsskoleelev

NTB Innenriks

Eleven, en 19-åring fra Buskerud, kom ikke tilbake til oppmøtestedet etter at befalselevene ble satt ut på grensen mellom Nannestad og Hurdal vest for Hurdalsjøen, på grensen til Oppland, skriver Romerikes Blad. Oppgaven var å ta seg fra A til B, men 19-åringen dukket aldri opp på oppmøtestedet.

Forsvaret leter med egne mannskaper og hundepatruljer, og Norske Redningshunder er også satt inn i søket.

– Befalseleven er kledd i militæruniform med en hvit kamuflasjejakke og -bukse over og har ryggsekk. Siste sikre observasjon er ved Nordåskollen via en GPS-sender han hadde på seg. Den kan ha gått tom for strøm, eller blitt slått av. Nordåskollen er utgangspunkt for søket, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Øst politidistrikt.

Området hvor GPS-senderen sist sendte signaler skal være ca. to kilometer fra der befalselevene ble satt ut, rundt fire kilometer i luftlinje fra fylkesgrensa mot Vest-Oppland.

– Han skal ha med seg greit med bekledning og noe mat og vann, sier Østerhaug.

Politiet på Romerike fikk melding fra Forsvaret om at befalseleven ikke hadde kommet til oppmøtestedet i 21-tiden onsdag kveld. Letemannskaper ble satt inn ved midnatt.

Elevens pårørende er varslet. Han har ikke mobil eller klokke med seg.

