Stabile fastrenter i Lånekassen

Fastrentene vil fra 1. januar 2018 være 2,168 prosent for tre års bindingstid, 2,433 prosent for fem år og 3,008 prosent for ti år, opplyser Lånekassen.

– Mens tre års og fem års fastrente synker med knappe 0,01 prosentpoeng, stiger tiårsrenta tilsvarende marginalt med 0,01 prosentpoeng, forteller kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad.

Den flytende renta på studielånet holder seg stabil på 2,168 prosent, også fra 1. januar. Det betyr at både tre års fastrente og flytende rente vil være på 2,168 prosent fra nyttår.

551.420 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens bare 62.211 har fastrente.

Folk som ønsker å binde renta fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember.

