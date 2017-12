Størst julehandelsøkning innen hus og hjem

NTB Innenriks

I disse butikkene økte omsetningen med 6,8 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor, opplyser Virke.

Starten på julehandelen har også vært god for sportsbutikker, apotek, blomsterbutikker, gullsmedbutikker og lignende. I uke 48 økte de med 2,1 prosent sammenlignet med i fjor.

– Vi forventet at Black Friday skulle føre til at vi handlet mindre i starten av desember. Så langt ser det ut til at kjedene lyktes med å få oss inn i butikkene også uken etter, sier Bror Stende, direktør for Virke faghandel.

De tre første ukene av julehandelen har omsetningen på kjøpesentrene økt med 3,2 prosent.

