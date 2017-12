Skisenter hardest rammet av Aina-vinden

NTB Innenriks

Ved skisenteret lå den sterkeste middelvinden (gjennomsnittlig vindstyrke over et ti minutters intervall) på hele 32 meter per sekund, mens det kraftigste vindkastet ble målt til 44,2 meter per sekund.

Det opplyser Meteorologisk institutt i en oversikt etter at ekstremværet Aina er overstått.

Jølster i Sogn og Fjordane og Eigerøya i Rogaland, med middelvind på henholdsvis 27,9 og 27,5 meter per sekund, var de to værstasjonene som var nærmest. Det var imidlertid ved Utsira fyr i Rogaland det nest kraftigste vindkastet, på 37,6 sekundmeter, ble registrert.

Det var ikke bare på Vestlandet Aina herjet. I Lifjell i Telemark ble det registrert vindkast på 35,3 sekundmeter, på Juvasshøe i Oppland ble det registrert vindkast på 32,8 sekundmeter, mens i Nordland var det Sømna som ble hardest rammet med vindkast på 31 sekundmeter.

Det blåste også kraftig ute i Nordsjøen, der oljefeltene Heimdal og Troll A ble utsatt for middelvind på henholdsvis 26,2 og 24,7 sekundmeter.

Selv om ekstremværet nå er over, advarer meteorologene om at det fortsatt vil blåse nordvestlig storm langs kysten av Vestlandet sør for Stad, vest i Vest-Agder og sør i fjellet i Sør-Norge.

