NHO fornøyd med brexit-enighet

– Da først brexit var et faktum i fjor, er det gode nyheter for norske bedrifter at det nå er et forhandlingsgjennombrudd i forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Den omfattende handelen mellom Norge og Storbritannia er avhengig av forutsigbarhet og at spillereglene ikke dramatisk blir endret i 2019, sier Almlid.

Han mener det er viktig at partene kommer til enighet om overgangsordninger som tar hensyn til Norge – slik at usikkerheten og endringene for norske bedrifter blir så liten som mulig.

– Enighet mellom partene om den første delen av brexit-forhandlingene øker sjansene for at partene kan bli enig om rammene av en avtale innen britene går ut. Siktemålet må være en ny avtale som sikrer integriteten i EUs indre marked der også Norge deltar, sier NHO-direktøren.

