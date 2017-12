Limi: Jagland bør vurdere sin stilling i komiteen

NTB Innenriks

– Vedtak i Stortinget skal ikke gis tilbakevirkende kraft, så det er ikke slik at det blir noe krav om at Jagland må trekke seg. Men det er ikke unaturlig at Jagland selv, i samarbeid med Arbeiderpartiet, vurderer om det er klokt å trekke seg fra komiteen, sier Limi, som er Frps parlamentariske leder.

Fredag ble det satt et endelig punktum i stortingssalen for Carl I. Hagens Nobel-aspirasjoner. Vedtaket fra tidligere i uka om at vararepresentanter og stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen, ble utslagsgivende. Men vedtaket åpner også for at verv i Nobelkomiteen ikke kan forenes med internasjonale lederverv.

Regjeringspartiene Høyre og Frp samt Sp og Venstre tok i Stortinget tirsdag til orde for at Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, nå bør vurdere om han skal fortsette i Nobelkomiteen.

– Arbeiderpartiet burde ha tenkt igjennom dette da partiet fikk ham gjenvalgt høsten 2014, sier Limi.

På spørsmål om han mener Jagland bør trekke seg fra helgens fredsprisutdeling, svarer han som følger:

– Nei, det er viktig å være prinsipiell her. Et vedtak skal ikke gis tilbakevirkende kraft, og det er heller ikke vedtatt at hans verv gjør ham uegnet til Nobelkomiteen. Men det er naturlig at han selv vurderer sitt medlemskap i komiteen, og at han gjør dette i samarbeid med Arbeiderpartiet, gjentar Limi.

