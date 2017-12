Kongeparet på statsbesøk til Argentina i mars

NTB Innenriks

– Deres majesteter kong Harald og dronning Sonja har takket ja til invitasjonen fra Argentinas president Mauricio Macri, og skal avlegge statsbesøk fra 6. til 8. mars 2018, melder Slottet fredag.

Dette blir kongeparets andre offisielle statsbesøk til Latin-Amerika siden de var på besøk i Brasil i 2003, og første norske statsbesøk i Argentina siden kong Olav var der i 1967.

Hensikten med statsbesøk i utlandet er å styrke forholdet mellom Norge og besøkslandet. Argentina er rikt på naturressurser innen jordbruk, energi og mineraler, er en av regionens største økonomier og har en høyt utdannet arbeidsstyrke. Regjeringen i landet prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norsk-argentinsk handelskammer er en uavhengig organisasjon som siden april 2008 har jobbet for å fremme bilateralt samarbeid.

Ifølge Innovasjon Norge opererer norske bedrifter i Argentina mest innen maritim sektor eller i olje- og gassnæringen, samtidig som interessen for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri er økende.

Argentina er rikt på naturressurser innen jordbruk, energi og mineraler. I likhet med Norge har de olje- og gassressurser og satser på å utvikle mer fornybar energi.

