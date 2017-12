ICAN-lederen på plass i Oslo før fredsprisseremonien

NTB Innenriks

Årets fredspris går til organisasjonen ICAN, og fredag landet leder Beatrice Fihn på Gardermoen i forkant av prisseremonien i Rådhuset søndag 10. desember.

– Jeg ser fram til seremonien. Jeg er også nervøs, men det skal bli gøy, sier Fihn til NTB etter ankomst i Oslo.

Hun forteller at det har skjedd mye for ICAN etter at det i november ble klart at organisasjonen ble tildelt årets fredspris.

– Det har vært helt nye saker å forholde seg til. Men det gir også kampanjen mye luft og energi. Alle er kjempeglade, sier hun.

ICAN jobber for at alle land skal slutte seg til en FN-traktat om forbud mot atomvåpen. 7. juli i år vedtok FNs hovedforsamling traktaten, som så langt er undertegnet av 53 land. De ni atomvåpenmaktene og NATOs 28 medlemsland, deriblant Norge, er ikke blant dem.

Fihn sier at fredag skal nye land undertegne traktaten i New York. ICAN opplyser at det dreier seg om tre land, men til uka skal «en håndfull» andre land undertegne den.

Tidligere i desember ble det klart at et flertall på Stortinget med SV, Ap, Sp, KrF og Venstre er enig om å be regjeringen utrede konsekvensene av norsk tilslutting til et atomvåpenforbud.

Forslaget vil bli behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen 13. desember og vil bli stemt over i Stortinget over nyttår. Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge.

