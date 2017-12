Hagen tok farvel med nobeldrømmen med et siste stikk

NTB Innenriks

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å le. Først vedtar de at Hagen ikke er valgbar. Deretter blir jeg stemt over og får 16 stemmer. Det betyr jo at jeg likevel er valgbar, sa Hagen etter avstemningen i Stortinget fredag.

Etter en lang høst med utallige nyhetssaker om prosessen med å få besatt vervene i komiteen, var tiden for votering endelig kommet fredag. Helt til siste slutt var det uavklart om Hagen kunne fremmes som kandidat eller ikke.

Gjennom flere perioder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har den tidligere Frp-formannen satt seg godt inn i Stortingets regelverk. Nå mener han at konstitusjonelle kjøreregler er brutt – kun med det formål å hindre Hagen personlig.

– Dette er blitt en parodi. Det er ikke Stortinget verdig, sier Hagen til NTB.

Frps plass tom

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) avviser problemstillingen:

– Valgbar betyr ikke at man ikke kan fremmes som kandidat. Valgbar er ikke et uttrykk vi bruker i Stortinget, det er nok heller et medieskapt uttrykk. Det forstår jeg. Men jussen inne i salen gjør at det er mulig å fremme Hagen som kandidat, sier Thommesen.

Voteringen endte med at sittende leder av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen (Ap) ble gjenvalgt med 86 stemmer, mens Hagen altså fikk 16 stemmer. Rødts kandidat Fredrik Heffermehl fikk partiets ene stemme. I tillegg stemte én representant blankt.

Fremskrittspartiet mente at Stortinget måtte stemme over begge de to faste plassene i Nobelkomiteen som sto på valg, men fikk ikke gjennomslag for det. Flertallet bestemte at Frps plass skal stå tom inntil partiet fremmer en kandidat som ikke strider mot det ferske stortingsvedtaket. Det slår fast at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges. I mellomtiden skal Høyres vararepresentant i komiteen, Kristin Clemet, fylle plassen.

Storhaug

Diskusjonen er i gang rundt å finne en ny kandidat til å fylle partiets plass. Et navn som har sirkulert i Frps korridorer, er Hege Storhaug fra Human Rights Service. Hagen er positiv til forslaget.

– Jeg vil ikke ta stilling til kandidater. Men hun burde absolutt kunne være det, sier Hagen på direkte spørsmål fra pressen om Hege Storhaug er aktuell.

– Jeg er veldig imponert over at Hege står i den stormen som hun gjør hele tiden. Hvis man sjekker en del av det hun har sagt opp gjennom årene, har hun på samme måte som meg advart mot den store fremmedkulturelle innvandringens utfordringer for det norske samfunn, sier Hagen.

Parlamentariske leder Hans Andreas Limi bekrefter overfor VG at partiet vil fremme en ny kandidat og at prosessen starter over nyttår.

– Vi har god tid. Nobelkomiteens neste møte er i mars, så vil bruke tiden fram til februar for å finne en ny kandidat. En som Ap aksepterer, sier Limi til avisen.

Utfordrer Ap om Jagland

Frp mener samtidig at Arbeiderpartiet bør se på om det er klokt at Thorbjørn Jagland fortsetter. Stortinget skal vurdere om internasjonale verv er forenelige med medlemskap i komiteen.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik avviser at Jagland, som er generalsekretær i Europarådet, bør vurdere å medlemskapet sitt.

– Frp har satt i gang et sirkus som først og fremst handler om Frp og Carl I. Hagen. Det hele stikk i strid med Stortingets sedvane og tradisjoner gjennom 40 år, nemlig at verken representanter eller vararepresentanter kan sitte i Nobelkomiteen. Så prøver de nå å få fokuset over på Thorbjørn Jagland, som ikke er en sak, sier Tajik.

