Hagen har mistet troen på Nobel-plass

NTB Innenriks

- Nei, svarer Hagen på spørsmål om han tror at han kommer til å få plassen.

Frp-veteranen var til stede på Stortinget fredag morgen for å følge behandlingen i stortingssalen. I vandrehallen utenfor ga han noen korte kommentarer til ventende pressefolk.

- Vi vet hva som kommer til å skje. De kommer til å bryte Stortingets forretningsorden, og jeg skjønner ikke hvorfor, sier Hagen til NTB.

Frp mener at Stortingets regler gir dem rett til å kreve at Stortinget skal stemme over Hagens kandidatur, mens stortingspresident Olemic Thommessen torsdag gjorde det klart at det ikke er tilfellet.

Hagen er vararepresetant til Stortinget, og ifølge det ferske vedtaket ikke valgbar, mener opposisjonen. Han hadde ingen rolle som vara-representant fredag.

- Hvordan hadde det vært om du hadde vært vara i dag?

-Ja, det hadde jo vært morsomt, kommenterer han.

(©NTB)