Frp vil finne ny kandidat til Hagen

– Gitt at vi går ut herfra i dag og det bare er valgt én representant, så står vår plass i komiteen åpen. Da er det naturlig at vi etter hvert vil fremme en annen kandidat, sa Frps representant i Stortingets presidentskap, Morten Wold, til NTB før fredagens Nobel-votering.

Partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til VG at Frp vil starte en slik prosess over nyttår og viser til at Nobelkomiteens neste møte først er i mars.

– Dette har ingen hast. Vi har ikke diskutert kandidater ennå, men vil jo utnevne en når tiden er inne. – Så gjenstår det å se om Ap kan godkjenne vedkommende, for partiet har jo vetorett i dette huset, virker det som, sier Wold.

