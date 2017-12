En person bekreftet omkommet i ulykke i Nordsjøen

NTB Innenriks

Maersk Interceptor borer for tiden brønner på Tambarfeltet for Aker BP. Den omkomme, som er norsk statsborger og ansatt i Maersk Drilling, falt i sjøen under vedlikeholdsarbeid på riggen. Vedkommende ble hentet opp av sjøen av et stand by-fartøy og brakt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med helikopter.

En annen person, også ansatt i Maersk Drilling, ble skadd i hendelsen. Hans tilstand skal ikke være kritisk. Han er fraktet til Stavanger universitetssjukehus.

– Våre tanker går nå til de pårørende, den skadde og alle andre som er berørt av denne alvorlige ulykken. Vi har samarbeidet tett med Maersk Drilling og skal gjøre det vi kan for å ta vare på de berørte og deres pårørende i denne vanskelige situasjonen, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Meldingen om en alvorlig hendelse på Maersk Interceptor kom klokken 12.10 torsdag. Hvordan hendelsen oppsto er fortsatt ikke avklart.

– Dette er en alvorlig ulykke, og vi skal gjøre det vi kan for å finne årsaken. Vi vil stille alle ressurser til rådighet i den forestående granskning, sier Hersvik.

Boreoperasjonen på Maersk Interceptor er sikret. Produksjonen på Tambar er stengt ned.

