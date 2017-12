EU vil innskrenke reklamasjonsfristen til to år

NTB Innenriks

– Forslaget bør omgjøres til en minimumsregel uten tak for de landene som ønsker bedre rettigheter. Dette ville i så fall gjøre at vi kunne beholdt dagens gode forbrukerbeskyttelse i Norge, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Forbrukerrådet ber nå regjeringen jobbe mer intenst opp mot EU for å sikre at norske og europeiske forbrukere ikke får redusert forbrukervernet.

EU-kommisjonen la i 2015 fram et forslag til et nytt netthandelsdirektiv som la opp til en klagefrist på to år ved handel på nettet. Det som bekymrer Forbrukerrådet nå, er at Kommisjonen nå går enda lenger og foreslår samme klagefrist på varer med feil, uansett om de er kjøpt på nett eller i en fysisk butikk.

– Vi har hele tiden fryktet at det opprinnelige forslaget var ment for å berede grunnen for en svekkelse av klagefristen uansett hvor varen er kjøpt. Dessverre viser det seg at vi fikk rett, sier Flesland.

I dag kan man reklamere på en vare i opptil fem år, avhengig av hvor lenge det man har kjøpt er ment å vare. Sofaer og mobiltelefoner er eksempler på varer som ifølge Forbrukerrådet har en forventet levetid på fem år. Det er to års klagefrist ved kjøp fra privatperson.

