38-åring dømt for seksuelle overgrep mot filippinske jenter

Den tidligere ustraffede mannen fra Oppland har ifølge dommen fra Gjøvik tingrett gjentatte ganger og over flere år forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd mot betaling. Han er også dømt for å ha fått barn under 14 år til å utføre handlinger som tilsvarer seksuelle handlinger med seg selv.

Bestilte live show

– Basert på tiltaltes egen forklaring i retten, sammenholdt med øvrige bevis, legger retten til grunn at tiltalte over en drøy treårsperiode en rekke ganger har bestilt og betalt for live shows av ulike former for seksuelle overgrep mot barn enten via Skype eller Yahoo messenger. Det dreier seg om overgrep mot cirka åtte jenter i alderen 7–8 år til 12–14 år, alle bosatt på Filippinene, skriver tingrettsdommer Cathrine Fossen i dommen.

Mannen betalte for livesendingene til personer via betalingstjenesten PayPal. Ifølge mannens forklaring bestilte han slike sendinger i gjennomsnitt en gang i måneden.

FBI varslet Kripos

Det var FBI som varslet norske Kripos om at direkteoverføringer av seksuelle overgrep mot barn kunne knyttes til den ugifte nordmannens epostkonto. Kripos fikk også opplysninger om pengeoverføringene og opprettet sak.

Da politiet høsten 2015 gjennomførte en ransaking hos mannen, beslagla de blant annet fire PC-er der de fant en omfattende Skype-samtale som i stor grad handlet om bestilling av såkalte live shows. Av chatteloggen framgikk det at 38-åringen hadde hatt omfattende kontakt med en filippinsk bruker og at han gjentatte ganger hadde betalt for overgrep. Andre logger viste at han hadde betalt for å se overgrep mot barn.

Særlig krenkende

Mannen er også dømt for å ha skaffet og oppbevart bilder eller filmer som seksualiserer barn eller framstiller seksuelle overgrep mot barn. Til sist er han dømt for å ha forsøkt å få en voksen mann til å ha samleie med en sju år gammel jente.

Tingretten understreker det alvorlige i at tiltalte har brukt barnas omsorgsperson til å få gjennomført handlingene og på den måten medvirket til misbruk av omsorgsforhold. Videre pekes det blant annet på at handlingene er begått på en særlig krenkende måte og at overgrepene foregikk mens det både var barn og andre voksne til stede.

