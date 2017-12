Vårt Land: Ja til Aps søndagsfredning

NTB Innenriks

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er en av pådriverne bak forslaget som tar utgangspunkt i en utredning der regjeringen skal få vurdert søndagsåpne butikker.

– Regjeringen sier i prinsippet at de alminneliggjør søndagen, sier Henriksen til avisen.

Onsdag fremmet Ap et representantforslag om å «legge til grunn at dagens bestemmelser i helligdagsfredloven skal ligge fast». Forslaget blir ikke ferdigbehandlet før over nyttår. Sp, SV og KrF bekrefter at de støtter forslaget. Etter alt å dømme får det også støtte fra Rødt og MDG.

Kari Henriksen er en av de fire Ap-representantene som onsdag fremmet forslaget. Hun mener Norge har en lang og viktig tradisjon for å ha «en annerledes dag» i uken.

– Det er en viktig verdi i det norske samfunnet. Søndagen er nesten en kulturell institusjon som kulturdag og familiedag. Vi må verne om denne «annerledesdagen», sier hun.

Henriksen hevder at å alminneliggjøre søndagshandel bringer samfunnet i feil retning.

– Søndag er en dag der mye frivillighet skjer. Hvis mange vil måtte gå på jobb, vil det fjerne noen av ildsjelene fra å kunne bidra i det frivillige arbeidet, sier hun.

Ap-representanten tror også en lovendring vil kunne få konsekvenser for små- og bransjebutikker.

– For små butikker som ikke har anledning til å holde oppe på søndager, og bransjebutikker som må ha personell på sentrene, kan det bli så dyrt at de forsvinner fra sentrene, sier hun.

