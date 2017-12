SSBs forskningsdirektør gir seg

NTB Innenriks

De ansatte i Statistisk sentralbyrå fikk på et allmøte onsdag vite at forskningsdirektør Kjetil Telle trekker seg fra stillingen, melder Dagens Næringsliv.

Han vil ikke forlenge engasjementet som forskningsdirektør fra nyttår. Før han slutter skal det komme på plass en ny midlertidig direktør for avdelingen, opplyser Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.

Telle har vært midlertidig tilsatt i stillingen i to perioder fra 2015, og den inneværende kontrakten går ut ved årets slutt.

– Avtalen min som fungerende direktør for forskningsavdelingen går ut ved nyttår, og jeg har nå lyst til å gå tilbake til forskningen. Det har vært mye oppmerksomhet den siste tiden, og jeg ser fram til noe roligere dager med store datasett og koding i stdata, sier Telle. Fremover skal han jobbe med et stort prosjekt om regionale forskjeller i bruk av helsetjenester der samarbeidet med helsestatistikken er sentralt.

Administrerende direktør Birger Vikøren takker Telle for innsatsen i en krevende tid for avdelingen.

– Jeg har full forståelse for at Kjetil Telle nå har lyst til å gå tilbake til jobben som forsker. Jeg takker Telle for innsatsen, og vet at han uansett kommer til å fortsette å bidra til forskningen i SSB, sier Vikøren.

