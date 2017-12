NTB Innenriks

Men samtidig som passasjertallet går ned, øker den såkalte yielden – altså hvor mye selskapet tjener per passasjer per kilometer. I november i år var yielden på 1 svensk krone, en oppgang på 9 prosent.

SAS-flyene er imidlertid mindre fylte enn i fjor. Fyllingsgraden var på 68,6 prosent, en nedgang på 5,1 prosent fra i fjor.

SAS skriver at trafikktallene for november er på linje med nivåene før 2016, og selskapet forventer at denne trenden fortsetter i resten av 2017/2018.

