Meteorologisk institutt varsler ekstremvær i vest

NTB Innenriks

Et stormsenter befinner seg torsdag kveld i nordlige Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Det ventes full til sterk storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høy vannstand gir potensial for store ødeleggelser, opplyser Meteorologisk institutt.

Torsdag kveld ventes full og til dels sterk storm, med vindkast opp mot 30 meter per sekund utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35–40 meter per sekund inn over land.

Fredag morgen ventes det full storm, som vil gå over i liten storm fredag kveld. Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35–45 centimeter over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, mellom åtte og elleve meter.

Det har allerede gått flere ras på Vestlandet, og både Bane Nor og Vegtrafikksentralen har meldt om stengte toglinjer og fergesamband.