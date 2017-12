Høyesterett reduserte straff for vold mot baby

NTB Innenriks

Mannen i begynnelsen av 30-årene ble i Borgarting lagmannsrett i juni i år dømt til åtte års fengsel for vold som påførte babyen omfattende skader.

Mannen nektet kona å ta barnet til lege, og gikk først med på det etter at hun sa hun ville ta på seg skylden for det som hadde skjedd. Det hadde da gått om lag ett og et halvt døgn.

Ifølge dommen er det sannsynlig at barnet blir fullstendig pleietrengende resten av livet. Hun vil være avhengig av rullestol og kan ikke spise selv eller snakke. Barnet bor i dag i fosterhjem.

I tillegg til fengselsstraffen ble faren dømt til å betale datteren drøyt 9,1 millioner kroner i erstatning. Denne erstatningssummen ble ikke endret i Høyesteretts dom.

Både mannen og barnets mor ble dessuten dømt fordi de ikke sørget for at barnet fikk nødvendig hjelp. Foreldrene sørget ikke for at barnet kom til lege før halvannet døgn etter skadene. Barnets mor fikk ti måneders fengsel.

Dommen gir ifølge Høyesterett veiledning for straffutmålingen ved såkalte risteskader på barn, og for brudd på den hjelpeplikt man har for personer som er skadd og som man har omsorgsplikt for.

