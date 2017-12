Fire menn skadd i voldsepisode i Randaberg

NTB Innenriks

Politiet har kontroll på to personer og har beslaglagt et slagvåpen og et multivåpen. Vitner har forklart at det ble brukt både kniv og slagvåpen i angrepet som skjedde i nærheten av en Kiwi-butikk.

Det ble først opplyst at en eller flere personer stakk fra åstedet, men politiet oppga senere at det ikke var grunn til å tro at flere gjerningspersoner var involvert.

Den første meldingen om hendelsen kom til politiet klokka 22.30 onsdag. Flere patruljer og ambulanser ble sendt til Dalveien, som ligger i et boligstrøk i Randaberg.

Noe før midnatt meldte Sørvest politidistrikt at de hadde tatt hånd om i alt fem personer, hvorav fire altså ble sendt til behandling.

– Det var flere vitner som meldte fra på nødnummeret, og politiet er bevæpnet, sa operasjonsleder Victor Jensen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

