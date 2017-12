Alvorlig ulykke på Ula-feltet i Nordsjøen

NTB Innenriks

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) bekrefter at det har vært en ulykke på Ula-feltet i Nordsjøen. Klokken 12.02 kom det inn melding om at en person hadde falt i sjøen fra riggen Maersk Interceptor på Ula-feltet. Nok en person var skadd, melder Stavanger Aftenblad.

Riggen var på oppdrag for AkerBP da ulykken skjedde, ifølge EnerWE.

– To personer var involvert. En person falt i sjøen, og en fikk en fallende gjenstand over seg, sier redningsleder Andreas Bull ved HRS.

Personen som falt i sjøen er hentet opp, og blir transportert til land med redningshelikopteret på som er stasjonert på Ekofisk-feltet.

