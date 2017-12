Aftenposten: Asylsøkerretur til norsk barnehjem i Kabul

NTB Innenriks

Mens skjebnen til de såkalte «oktoberbarna» er blitt diskutert, har Justisdepartementet og norske diplomater ifølge avisen lagt planer for å kunne returnere mindreårige asylsøkere til et norskdrevet barnehjem i Kabul.

I løpet av våren har Justisdepartementet, i samarbeid med Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Afghanistan, forhørt seg og sjekket mulige samarbeidspartnere. Det går fram av dokumenter og korrespondanse avisen har fått tak i.

– Vi trodde denne ballen var lagt død, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen.

Også Kristelig Folkeparti stusser over at det ikke er blitt informert om dette arbeidet under høstens debatt om enslige mindreårige asylsøkere.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gjør det klart at intensjonen er å lage et senter for å ta imot tvangsreturnerte mindreårige fra Norge.

– Vi tvangsreturnerer ikke barn alene i dag. Men med et slikt senter kan vi gjøre det med dem som får avslag på asylsøknaden, får midlertidig opphold eller skal sendes ut av landet når de er 18 år, bekrefter hun.

Arbeidet skjer i samarbeid med Danmarks utlendings- og integrasjonsministerium, som er blitt løpende orientert om planene.

