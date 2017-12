Vannføringen har steget kraftig på Vestlandet

NTB Innenriks

– Det har kommet opp mot 80–130 millimeter regn enkelte steder i varslingsområdet fra tirsdag til onsdag morgen. Som en følge av dette har vannføringen steget kraftig i elver og bekker i området. Det er ikke registrert nye hendelser i natt, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en statusrapport onsdag morgen.

Et nytt flomvarsel publiseres klokken 11, men foreløpig er det oransje farenivå – det nest høyeste nivået – for indre strøk i de to fylkene, og gult for ytre strøk. Det er fortsatt oransje farenivå for Rogaland, Hordaland og deler av Sogn og Fjordane.

– Ved noen målestasjoner er det registrert vannføring på gult nivå, men foreløpig er ingen på oransje nivå. Det ventes fortsatt en del nedbør fra onsdag ettermiddag og torsdag. Vannføringen kan fortsatt øke utover onsdagen som følge av nedbør og snøsmelting, melder NVE.

Et jordskred stengte tirsdag formiddag fylkesvei 57 i Gulen ved grensen til Hordaland. På ettermiddagen ble det redusert framkommelighet på fylkesvei 520 ved Svandalsfossen ved Sauda på grunn av flom. Natt til onsdag ble det altså ikke registrert nye hendelser.

