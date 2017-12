Ni tamrein påkjørt på Nordlandsbanen

NTB Innenriks

Den ene påkjørselen skjedde litt over klokken 1 i det samme området som det har vært en rekke påkjørsler de siste to ukene; mellom Trofors og Eiterstraum. Det er fra før innført nedsatt hastighet på strekningen på grunn av tamrein. Tre reinsdyr er registrert døde.

Fem timer senere ble seks dyr påkjørt rett nord for Russånes. Dette er to mil sør for Rognan og 25 mil nord for der den første påkjørselen skjedde. Dette er normalt ikke et utsatt punkt på strekningen, opplyser Bane Nor.

I slutten av november ble 110 reinsdyr drept av tog på Nordlandsbanen. Nå forserer Bane Nor byggingen av et nytt reingjerde. Bane Nor skal også etablere en enda tettere dialog med reinbeitedistriktene for å se på bedre løsninger for varsling.

