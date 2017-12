Nav-ledere risikerer sparken etter snoking på ansatte

NTB Innenriks

Det bekrefter Nav-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder overfor Agderposten.

Hun opplyser at det dreier seg om to avdelingsledere og én leder. De tre har gjort henholdsvis 47, 36 og 24 ulovlige søk på kolleger.

Det er også avdekket at en fjerde leder har foretatt ulovlige søk på kolleger, men vedkommende har nå sluttet.

Nav-direktøren sier det allerede er konkludert i én sak. Vedkommende er blitt ilagt ordensstraff. Dette innebærer tap av ansiennitet fra én måned til to år, og/eller varig eller midlertidig omplassering til annen stilling. Ifølge Høynes er de to andre sakene fortsatt under utredning. Dersom etaten konkluderer på strengeste måte, risikerer de to i verste fall avskjedigelse.

– Det er alvorlig at det skjer urettmessige oppslag. Det er svært viktig for oss at alle brukere og ansatte skal være trygge på at vi behandler opplysningene på en forsvarlig måte, sier Høynes.

Etter det Agderposten forstår, skal de berørte ansatte ha begjært innsyn i loggene etter selv å ha fattet mistanke om lovbruddene. Loggene ble deretter gjennomgått og snokingen avslørt.

