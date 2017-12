Coop og Unil tilbakekaller smårettskinke og -bacon

NTB Innenriks

Coop tilbakekaller Coop smårettskinke strimlet 2x90 gram og Coop smårettbacon 2x90 gram fra sine butikker etter at det er påvist listeria i produksjonslokalene.

Norgesgruppen trekker tilbake Folkets Smårett og Topping med baconsmak, Folkets Smårett og Topping av kokt skinke, samt First Price Smårettskinke.

Verken hos Coop eller Norgesgruppens produkter er det funnet listeria i selve produktene.

– Det er funnet listeria hos vår underleverandør Fatland på en produksjonslinje. Produktet er trukket fra butikk og vil ikke tas inn igjen før mistanken er borte, opplyser Unil, et underselskap i Norgesgruppen.

– Kundene skal stole på at den maten de handler hos Coop er trygg, og for å være helt sikker har vi derfor besluttet å trekke partiet fra våre butikker. Vi oppfordrer alle kunder som har kjøpt produktet om å levere det tilbake, slik at de kan få refundert pengene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

De fleste som får en dose av listeriabakterier i seg, blir ikke syke. Men for personer som har en tilstand hvor immunsystemet er svekket, er det økt risiko for å bli syk ved smitte.

