Ari Behn feirer jul med kongefamilien

Det forteller Behn i et intervju med VG.

– Jeg er fortsatt en del av familien, har god kontakt både med kongen og dronningen, sier Ari Behn i intervjuet.

– Jeg har blitt tatt godt vare på av mennesker jeg har møtt. De har vært åpne, rause og jeg føler at jeg er blitt omfavnet og inkludert. Jeg har det bra nå, veldig bra, sier han.

Han og prinsesse Märtha Louise har tre døtre sammen; Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah. De har delt omsorg for barna. Prinsessen har beholdt huset i Lommedalen i Bærum, mens Behn har kjøpt seg et hus 5 kilometer unna.

– Dette har vært en intens periode for meg. Jeg har pusset opp et hus, samtidig har jeg tross alt fått et nytt liv, en ny regi, sier Behn.

