16-åring dømt for ulovlig filming av kjæresten

I tillegg er gutten dømt til å betale jenta 20.000 kroner i oppreisningserstatning, og mobiltelefonen han gjorde filmopptaket med, blir inndratt, skriver Stavanger Aftenblad.

Fornærmede var under 18 år da filmingen fant sted. 16-åringen dømmes derfor for å ha produsert fremstilling som seksualiserer barn og for plagsom og hensynsløs atferd overfor jenta.

Advokat Helene Haugland i Advokatfirmaet Bull Årstad er den fornærmede jentas bistandsadvokat.

– Min klient er glad for at hun nå kan legge denne saken bak seg. Ungdommer må lære at denne typen handling er krenkende og også straffbar. Denne filmingen må det bli en slutt på, sier hun.

I retten erkjente tiltalte straffskyld både for filmingen og for å ha krenket fornærmede.

Den 21 dager lange fengselsstraffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Særvilkåret er at 16-åringen i prøvetiden gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktråd med en gjennomføringstid på 120 dager.

