Støre fikk råd av Corbyn i London

NTB Innenriks

Mens Arbeiderpartiet led et sviende nederlag i høstens stortingsvalg og fortsatt sliter med svake målinger, gikk Labour kraftig fram under sist valg i juni.

Støre sier til FriFagbevegelse at det er første gang han møter sin britiske kollega, og at dette var hovedgrunnen til at han nå tok turen til London. Samtidig legger han ikke skjul på at besøket også skyldes Labours suksess.

– Det er et parti i medvind. Labour rekrutterer flest medlemmer i hele Europa. Det er det største sosialdemokratiske partiet i Europa med over en halv million medlemmer. Det er interessant å høre hvordan det har skjedd. Og han gjorde et bedre valg enn ventet. Det skjer en politisk oppblomstring i Labour, til tross for at partiet har hatt sterke motsetninger som han må forsøke å forene, sier Støre.

Under møtet var Corbyn ydmyk med tanke på suksessen, og ville ikke dele noe konkret råd til Arbeiderpartiet da pressen var til stede. Støre var imidlertid fornøyd med samtalen, og sa i etterkant at den gjerne kunne vart i flere timer.

– Jeg møtte en åpen, lyttende og veldig sympatisk partifelle. Vi er enig om å samarbeide og fortsette samtalene på flere områder, sa Ap-lederen til FriFagbevegelse.

(©NTB)