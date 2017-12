Søreide deltar ikke på utdelingen av Nobels fredspris

NTB Innenriks

– Det var like etter at prisutdelingen ble kunngjort at vi fikk beskjed fra Utenriksdepartementet om at utenriksminister Ine Eriksen Søreide ikke kunne delta på seremonien grunnet reise, sier Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til Aftenposten.

En rekke ambassadører fra atommakter har allerede takket nei til å komme til Norge for å delta på seremonien.

Tidligere direktør i Nobelinstituttet, Geir Lundestad, minner om at Jens Stoltenberg glimret med sitt fravær i da han besøkte Antarktis i 2011. Han legger imidlertid ikke skjul på at Søreides beslutning om ikke å være til stede, blir lagt merke til.

Årets fredspris gikk til organisasjonen ICAN–Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen. Prisen er omstridt, og den norske regjeringen har valgt å ikke slutte seg til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, som ble fremforhandlet i New York tidligere i år. Daværende utenriksminister Børge Brende uttalte like etter tildelingen at traktaten ikke vil fjerne et eneste kjernefysisk stridshode, ettersom ingen av landene som har kjernevåpen vil slutte seg til den.

– Dette er ikke en protest fra norsk side. Statsminister Erna Solberg kommer. Det ville sendt et underlig signal om Norge uteble fra et viktig møte i WTO, understreker kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD.

